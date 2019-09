Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Airlines von heute auf morgen vom Markt verschwinden und Passagiere sehen müssen, wie sie ans Ziel kommen - oder zurück. Aber nun trifft es den ältesten Reisekonzern der Welt. Was Urlauber jetzt wissen müssen.

Wer ist von der Pleite betroffen?

Derzeit sind 140 000 Touristen mit deutschen Ablegern von Thomas Cook unterwegs, etwa mit Neckermann Reisen. Bei anderen hätte der Urlaub erst begonnen, doch bereits am Montag durfte die Airline Condor aus rechtlichen Gründen keine Kunden mehr mit in den Urlaub nehmen, die über Thomas-Cook-Töchter gebucht hatten.

Müssen Gäste ihr Hotel jetzt verlassen?

Eigentlich ist mit der Pleite die schönste Zeit des Jahres für die Urlauber vorbei - vor allem da nun auch die deutsche Thomas-Cook-Tochter zunächst mit den Marken Thomas Cook und Thomas Cook Touristik, Öger Tours und Bucher Reisen einen Insolvenzantrag gestellt hat. Hotelgäste sollten ihre Reiseleitung kontaktieren, um sich über den aktuellen Stand zu informieren - oder sich gleich an die Insolvenzversicherung des Veranstalters wenden.

Wie der Deutsche Reiseverband mitteilte, habe die Zurich Versicherung bestätigt, dass sie die Kosten für die Reiseleistungen der Thomas Cook Deutschland übernimmt. "Das bedeutet, dass Hotels keinen Grund haben, Urlauber aus Angst vor Zahlungsschwierigkeiten des Reiseveranstalters zur Kasse zu bitten", so der DRV. Zudem ist der Insolvenzversicherer verpflichtet, die Kunden wieder zurück nach Hause zu bringen - gestrandet ist also niemand.

Generell sollten sich Urlauber absichern, falls sie in Vorleistung gehen: "Bevor Sie das Geld für Ihre Unterkunft aus eigener Tasche vorstrecken, sollten Sie sich von der Versicherung des Veranstalters schriftlich bestätigen lassen, dass diese die Summe zurückzahlt - eine Mail reicht aus", rät Reiserechtexperte Paul Degott.

Wer kümmert sich nun um Ansprüche der Pauschalreisenden?

Im Fall von Thomas Cook ist die Schweizer Zurich Versicherung zuständig, welche wiederum die Kaera AG beauftragt hat, sich um die Ansprüche zu kümmern. Das Webformular sowie Informationen zur Schadenmeldung finden Sie hier; sollte keine Internetverbindung bestehen, erreichen Urlauber die Kaera AG unter +49 (0)6172 - 99 76 11 23. Ansonsten steht immer auf dem Sicherungsschein, den Pauschalreisende erhalten, wer der Versicherer im Insolvenzfall ist.

Sollte man auf eigene Faust einen Ersatzflug buchen?

Hier ist die Schwierigkeit, überhaupt einen Ersatz zu finden - vor allem da Condor zum Beispiel nun keine Thomas-Cook-Kunden mehr mit in den Urlaub nimmt. Trotzdem sollte man nicht spontan zuschlagen, solange man keine schriftliche Absprache mit dem Insolvenzversicherer hat, dass er die Kosten später wieder ausgleicht.

Welche Rechte haben die Reisenden bei einer Insolvenz?

In Deutschland gilt: Auf der sicheren Seite sind Pauschalreisende, die einen sogenannten Sicherungsschein erhalten haben. Die Unternehmen sind versichert und müssen für Ersatz sorgen oder das Geld zurückzahlen. Urlauber sollten sich nun direkt an ihre jeweiligen Veranstalter wenden. Das gilt auch für Kunden, die sogenannte "verbundene Reiseleistungen" gebucht haben: Voraussetzung dafür ist, dass mindestens zwei Bausteine eines Urlaubs - etwa Hotel und Flug - innerhalb von 24 Stunden beim selben Anbieter gekauft wurden, sei es auf einem Online-Portal oder im Reisebüro. Für jede einzelne Leistung muss aber eine eigene Bestätigung und Rechnung erstellt werden, selbst wenn der Gesamtpreis auf einmal bezahlt wird. Dann ist das Geld auch bei "verbundenen Reiseleistungen" abgesichert und Urlauber werden, falls sie schon unterwegs sind, kostenlos zurückgeholt.

Diese Versicherung ist zwar auf 110 Millionen Euro gedeckelt - für Ansprüche, die darüber hinausgehen, müsste der Staat und damit der Steuerzahler einspringen.

Was erwartet Individualreisende?

Wer einzeln einen Flug, ein Hotel oder einen Mietwagen bucht, hat im Krisenfall schlechte Karten. Individualreisende haben keinen Anspruch auf Ersatzflüge oder auf eine Unterkunft und müssen auf eigene Kosten neu buchen, wenn sie überhaupt noch verreisen wollen. Das von ihnen bezahlte Geld wird - sofern noch vorhanden - Teil der Insolvenzmasse. Betroffene müssten dann ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden. Solche Verfahren können Jahre dauern, am Ende haben einzelne Passagiere oft das Nachsehen gegenüber größeren Gläubigern.

Hilft es, wenn Individualreisende einen Flug im Reisebüro gebucht haben?

Auch dann bleiben die Kunden in der Regel auf ihren Kosten sitzen, weil die Reisebüros (außer bei "verbundenen Reiseleistungen") meist nur als Vermittler auftreten. Der Vertrag wird also zwischen Airline und Kunde geschlossen, dieser bekommt somit keinen Sicherungsschein - und hat damit Pech gehabt. Trotzdem sollten Betroffene schnell nachforschen. Vielleicht wurde ihr Geld noch nicht weitergeleitet, außerdem kann es zeitlich begrenzt zurücküberwiesen werden.

In einigen Fällen jedoch ist das Reisebüro oder -portal selbst der Vertragspartner, wenn es die Flüge über einen Großhändler günstig eingekauft und sie an den Privatkunden weiterverkauft hat. Dann sei das Reisebüro als Zahlungsempfänger und Aussteller auf der Rechnung ausgewiesen, erklärte Reiserechtler Ernst Führich bereits in Zusammenhang mit der Insolvenz von Air Berlin. Selbst wenn auf dieser Rechnung stehe "Wir vermitteln Ihnen den Flug", sei dies nur ein Versuch, sich der Haftung zu entziehen, so Führich. Ein Reisebüro, das zum Veranstalter wurde, sei für einen Ersatzflug zuständig oder muss den Flugpreis zurückerstatten.

Sollten sich Reisende also besser gegen Airline-Insolvenzen versichern?

Wer eine Veranstalter- beziehungsweise Pauschalreise bucht, ist bereits auf der sicheren Seite. Urlauber, die eine Direktreise über Vermittlungsportale, Reisebüros oder Airlines kaufen, sollten sich aber eine Airline-Insolvenz-Versicherung überlegen, die meist nicht zu viel kostet - und sich vor allem bei teuren Flügen lohnt und natürlich wenn schon wirtschaftliche Schwierigkeiten der Fluggesellschaft bekannt sind.

Allerdings muss man das Kleingedruckte genau lesen, damit nicht die schon angeschlagene Airline bei der Insolvenzversicherung ausgeschlossen wurde. Und manche Versicherungen erstatten nur den Reisepreis. Wer aber auf jeden Fall ans Ziel oder von dort wieder problemlos heimkommen will, sollte darauf achten, dass eine Umbuchung auf eine andere Airline Teil des Versicherungspakets ist.

Die Fluggesellschaften selbst sind nicht verpflichtet, sich gegen Insolvenz zu versichern, womit dann auch Individualreisende mehr Sicherheit hätten. Verbraucherschützer kritisieren diese Versicherungslücke, denn so trägt der einzelne Urlauber das Risiko statt die Airlines.