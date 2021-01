Von David Pfeifer, Bangkok

Alina Eisenbeiß und Jochen Braitsch wollen weg. Nicht, dass sie es nicht gut hätten daheim in Seedorf, etwa 2000 Einwohner, alle Freunde und die Familie in 50 Kilometer Umgebung, Einliegerwohnung bei seinem Vater. Aber die beiden haben Fernweh. Mitte Dezember sind die Aussichten in Deutschland trüb, die Corona-Zahlen steigen, die Kontaktverordnungen scheinen nichts zu bringen, und das Wetter ist auch Mist. Außerdem: "So schnell wollten wir unseren Traum nicht aufgeben", wird sie später sagen.