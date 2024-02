So stellt man sich eine thailändische Insel doch vor! Aber, auf den zweiten Blick, ist alles doch etwas anders als gedacht.

Auf Ko Phayam, so wurde unserem Autor versprochen, finde man noch das ursprüngliche Thailand. Als er dort ankommt, stellt sich heraus, dass hier schon viele andere Deutsche auf der Suche nach dem Paradies sind.

Von Benjamin Emonts

Beginnen wir mal mit Jens. "Da soll so ein Kerl sein, der macht Käsespätzle und Cordon bleu auf der Insel", heißt es schon auf der Überfahrt nach Ko Phayam. Und dann steht dieser Jens leibhaftig vor einem, grau melierte Haare, freier Oberkörper, und um die Hüften nur locker ein Handtuch gewickelt. "Ich bin gleich für euch da. Ich bekomme heute noch Damenbesuch", sagt er. Ein ordentlicher Wind weht an diesem Abend vom Indischen Ozean zu seinem Lokal, und kurz darauf serviert Jens Dosen-Weißbier und handgeschabte Käsespätzle mit gerösteten Zwiebeln. Die Dinger liegen zwar im Magen wie Steine angesichts des feuchtwarmen Klimas, aber sie schmecken. Eine junge Schwäbin am Tisch sagt später: "Man hedd sie essa könna." Und eine Schwäbin muss es wissen.