Von Laura Pickert, Texel

Weißes, braunes und schwarzes Fell verschwimmt zu einem Meer aus Wolle - unzählige Schafe drängen sich aneinander, während zwei Hunde neben ihnen die Stellung halten. Die Sonne strahlt an diesem Mittag besonders prall auf die Wiese herab, doch die Tiere scheint das nicht zu kümmern. Im Gegenteil, sie tun es den Urlaubern gleich, schließen die Augen und genießen die Wärme. Bis Mariska Witte eines der Schafe aus der Menge zerrt. Anfangs wehrt es sich ein wenig, gibt aber schnell nach. Das Ouessantschaf ist es bereits gewohnt, Besuchern präsentiert zu werden. "Das kleinste Schaf in ganz Europa", sagt Witte und zeigt das Tier, das wie ein kleines Kind auf ihren Armen sitzt. Seit ihrer Kindheit arbeitet Witte in der Schapenboerderij, einer Schaffarm auf Texel.