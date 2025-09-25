Hinter dem Bau der Münchner Kathedrale soll ein diabolischer Pakt stecken, sichtbar in einem Fußabdruck. Was ist dran?

Von Sofia Glasl

Das Mittelalter muss bei allerlei Gelegenheiten herhalten, wenn es darum geht, Missstände im Hier und Jetzt als rückständig oder unaufgeklärt zu kritisieren. Etwa wenn es um den im internationalen Vergleich dürftigen Mobilfunk-Netzausbau in Deutschland geht, aber auch, wenn öffentliche Vorhaben zu ewigen Großbaustellen werden. Die Begriffe „Flughafen“ und „Bahnhof“ sind in diesem Zusammenhang längst zu Reizwörtern geworden. Die genaue Datierung der Epoche oder historische Quellen spielen bei derlei Einordnungen natürlich eine eher unwichtige Rolle. „Mittelalter“ ist in diesen Fällen ein umfassendes Schimpfwort.