Nein, bei anderen Tesla-Modellen fallen die Räder nicht regelmäßig ab. Ein paar Hundert Cybertrucks aber verlieren gelegentlich die Bodenhaftung, so ohne alle viere. In einem Internet-Forum ätzte ein Kommentator: „Ein Cybertruck ohne Räder ist sicherer als einer, der fahrbar ist“. Womit der Verfasser nicht ganz unrecht hat: Die extra harten (schusssicheren!) Stahlplatten an der Front des Pritschenwagens sind für den Fußgängerschutz suboptimal. Zum Glück ist das Modell für Europa nicht zugelassen.