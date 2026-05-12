Zum Hauptinhalt springen

MobilitätDer Trend geht zum Wegwerf-Auto

Lesezeit: 2 Min.

Nicht nur die Räder sind das Problem. Der Cybertruck von Tesla ist aus gutem Grund in Europa nicht zugelassen.
Nicht nur die Räder sind das Problem. Der Cybertruck von Tesla ist aus gutem Grund in Europa nicht zugelassen. Richard Vogel

Elektro-Modelle, die keine drei Jahre alt sind, müssen verschrottet werden. Die technische Entwicklung schreitet zu rasant voran.

Glosse von Joachim Becker

Nein, bei anderen Tesla-Modellen fallen die Räder nicht regelmäßig ab. Ein paar Hundert Cybertrucks aber verlieren gelegentlich die Bodenhaftung, so ohne alle viere. In einem Internet-Forum ätzte ein Kommentator: „Ein Cybertruck ohne Räder ist sicherer als einer, der fahrbar ist“. Womit der Verfasser nicht ganz unrecht hat: Die extra harten (schusssicheren!) Stahlplatten an der Front des Pritschenwagens sind für den Fußgängerschutz suboptimal. Zum Glück ist das Modell für Europa nicht zugelassen.

Zur SZ-Startseite

Kolumne „Hin und weg“
:Endlich! Die Kreuzfahrt, die nirgendwo hinführt

Es gibt wenig, das man auf einem Kreuzfahrtschiff nicht machen kann. Eine chinesische Reederei zieht daraus die überfälligen Konsequenzen.

Glosse von Stefan Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite