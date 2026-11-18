Der aktuelle Beziehungsstatus von Mensch und Maschine? Schwierig. Dagegen würde Tesla-Chef Elon Musk wohl von „ziemlich besten Freunden“ sprechen. Beim Lesen der Biografie des reichsten Manns der Welt wird man das Gefühl nicht los, dass er sich mit Robotern besser versteht als mit seinesgleichen. Aber kein Problem: Man kann den Menschenaffen der Gattung Homo mit all ihren Schwächen ja einen digitalen Aufpasser zur Seite stellen.
Kolumne „Hin und weg“Spion fährt mit
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Teslas Cybercab hat weder Lenkrad noch Pedale – dafür gesalzene Vertragsbedingungen.
Glosse von Joachim Becker
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