Ein Passagier winkt aus dem vollautonomen Cybercab von Tesla. Während der Fahrt müssen die Passagiere den Straßenverkehr nicht mehr beachten.

Der aktuelle Beziehungsstatus von Mensch und Maschine? Schwierig. Dagegen würde Tesla-Chef Elon Musk wohl von „ziemlich besten Freunden“ sprechen. Beim Lesen der Biografie des reichsten Manns der Welt wird man das Gefühl nicht los, dass er sich mit Robotern besser versteht als mit seinesgleichen. Aber kein Problem: Man kann den Menschenaffen der Gattung Homo mit all ihren Schwächen ja einen digitalen Aufpasser zur Seite stellen.