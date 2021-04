Interview von Irene Helmes

"Terran" nennt sich die Initiative, die mit neuem Sprachgebrauch einen Bewusstseinswandel unterstützen will: Beim Reisen am Boden zu bleiben, soll das Klima schonen und unterwegs mehr Freude bereiten als das Fliegen. Gründungsmitglied Jessica Berneiser, 29, ist auf Umweltpsychologie spezialisiert, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut in Freiburg - und ist optimistisch, was den Neustart des Reisens angeht.