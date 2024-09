„Game of Thrones“ in echt

Von Josef Scheppach

Mit stumpfen Schwertern und Helmen aus Blech rennen Hunderte Kombattanten gegeneinander an. Mit viel Liebe zum Detail haben sie Kettenhemden und Schilde nachgebaut. Wären da nicht die mobilen Toiletten und die Kameras schwenkenden Zuschauer, mutete die Szenerie tatsächlich an wie das Schlachtengetümmel am 14. Oktober 1066.