Von Josef Schnelle

Die 7. US-Kavallerie kommt in einem Film immer dann angeritten, wenn die Situation ausweglos erscheint. Edgar Rice Burroughs musste aber diese Elitetruppe in Michigan wegen eines Herzfehlers schon 1897 verlassen und damit seine Militärkarriere aufgeben. Er versuchte sich als Goldgräber, arbeitete auf der Ranch seines Bruders und wurde Eisenbahnpolizist in Salt Lake City, bis er 1911 auf eine letzte Geschäftsidee setzte. Er gründete eine Handelsagentur für Bleistiftspitzer, und während er darauf wartete, dass ihm Verkäufe gemeldet würden, spitzte er ein letztes Mal seinen Bleistift. Genau mit diesem begann er, Geschichten zu schreiben: von Abenteuern auf dem Mars und von einem verlorenen Findelkind im Dschungel. Das nannte er Tarzan und schickte die Geschichte „Tarzan of the Apes“ an das beliebte Groschenheft All-Story-Magazin, in dem er eben noch für sein letztes Geld eine Anzeige für die Bleistiftspitzer geschaltet hatte.