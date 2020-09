Von Angelika Slavik

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Stadt zu entdecken. Man kann mit einem dieser Hop-on-hop-off-Busse fahren, man kann eine Touristenführung buchen. Man kann sich ein paar Stunden in ein Straßencafé setzen und Leute beobachten. In Hamburg gibt es noch eine andere Möglichkeit: Man kann sich auch durch die Stadtviertel trinken.

Zahlreiche große und kleine Getränkehersteller gibt es hier, ständig kommen neue dazu: Gurkenlimonade aus Osdorf, Cola aus Hummelsbüttel, Mate aus Rotherbaum, die Liste ist endlos. Es gibt Getränke mit jahrzehntelanger Tradition, aber es schießen auch immer neue Start-ups aus dem Boden. Sie finden ein experimentierfreudiges Publikum, die Hamburger probieren offensichtlich gerne mal was Neues - besonders, wenn es aus ihrer Stadt oder sogar aus ihrem Viertel kommt. Auffällig ist allerdings: Viele der Hersteller, ob sie nun Brause, Gin, Wasser oder Limo abfüllen, geben sich nicht damit zufrieden, den Durst ihrer Kundschaft zu löschen. Sie wollen gleichzeitig auch noch die Welt verbessern und engagieren sich: gegen Rassismus, für eine bessere Wasserversorgung, für mehr Nachhaltigkeit. Sie unterstützen Kaffeebauern und Elefanten, bauen Schulen und kämpfen gegen sexuellen Missbrauch. Prost und Politik? Das gehört in Hamburg zusammen. Trinken für den Weltfrieden.

Einer der Pioniere im Bereich der Hamburger Social-Business-Bewegung ist Viva con Agua. Gegründet als Non-Profit-Organisation 2006, füllte die Viva con Agua Wasser GmbH erstmals Ende 2010 selbst Mineralwasser in Flaschen ab. 2019 setzte das Unternehmen nach eigenen Angaben 35 Millionen Flaschen Wasser ab - und fördert damit Trinkwasserzugang und Sanitäranlagen in Entwicklungsländern. Warum wird gerade in Hamburg so gerne für den sozialen Zweck gebechert? "In der Stadt kommen drei Dinge zusammen, die solchen Projekten helfen", sagt Bastian Henrichs von Viva con Agua. Man spüre insgesamt ein großes Interesse am Gemeinwohl in der Stadt. "In Kombination mit dem Hamburger Lokalpatriotismus erhöht das die Chancen von sozialen Projekten in der Stadt." Dazu komme, dass es in Hamburg eben vergleichsweise viele Menschen mit viel Geld gebe. "Die haben dann nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die finanziellen Möglichkeiten, Projekte zu unterstützen und über die kritische Anfangszeit zu tragen."

Viva con Agua, initiiert unter anderem vom früheren FC St. Pauli-Spieler Benjamin Adrion, profitiert von den guten Verbindungen in der Stadt. Bis heute werden bei den Heimspielen des Klubs Pfandbecher als Spenden für die Viva-con-Agua-Projekte gesammelt, auf großen Veranstaltungen wie dem Reeperbahnfestival gehört die Pfandspende fast schon zur Tradition. Einnahmen, die der Organisation wegen der Corona-Pandemie nun fehlen - weswegen sie umso mehr auf den Durst der Hamburger hoffen muss. Immerhin: Viva con Agua produziert neben Mineralwasser auch das Klopapier Goldeimer - und das war zu Beginn des Lockdowns natürlich ausverkauft.

Dass sich das Prinzip "Besser bechern" auch unter sozialen Gesichtspunkten lohnen kann, zeigt zum Beispiel die Bilanz von Lemonaid. Der Limonadenhersteller, der seinen Hauptsitz ebenfalls auf St. Pauli hat, verkauft seit 2009 Fair-Trade-Getränke und sammelte damit seither mehr als vier Millionen Euro für soziale Projekte. Eine Berufsschule in Sri Lanka wurde damit ebenso finanziert wie Solaranlagen und Wassertanks in Südafrika.

Neben Lemonaid und Viva con Agua ist außerdem Elephant Gin gut im Geschäft, auch Premium-Cola, Ali-Cola und das Erfrischungsgetränk Caté sind der Zielgruppe wohlbekannt. Ganz neu auf dem Markt sind dagegen Christoph Sass und Fridtjof Stechmann mit ihrer Litfassbrause. Die ist seit Anfang Juli erhältlich und gedacht für alle, die "keinen Bock auf Rassismus haben", wie Sass sagt. Die Idee entstand vor gut einem Jahr auf einer Party - und der Wunsch sich zu engagieren sei für die Firmengründung entscheidend gewesen, nicht der nach einem eigenen Business. Beide Gründer haben auch immer noch ihre alten Jobs, Sass arbeitet als Dozent in der Erwachsenenbildung, Stechmann macht die Öffentlichkeitsarbeit für die Eine-Welt-Läden. Dass so ein Projekt auch scheitern kann, haben beide als Option eingeplant - aber in dem Fall "haben wir eben mal eine Brause gemacht und uns gegen Rassismus engagiert, das ist doch cool". Bislang sieht es so aus, als könnte sich die Litfassbrause durchsetzen - obwohl es ja schon eine ganze Menge sozialer Limos aus Hamburg gibt. "Als wir mit dem Ding an den Start gegangen sind, haben uns viele andere aus der Branche angerufen und gratuliert", erzählt Sass. "Da gab es gar kein Konkurrenzdenken, das ist eher wie eine Familie, in die man aufgenommen wird." Auch die Gastronomen sind der Litfassbrause zugetan: ein Getränk aus dem eigenen Viertel, das sich einem guten Zweck verschrieben hat - das passt zu den Kneipen auf dem Kiez. Dementsprechend groß war die Bereitschaft, die Limo auf die Karte zu nehmen.

13 000 Flaschen haben die beiden Gründer bereits ausgeliefert, nicht alles lief glatt. "Einen Abfüller zu finden, der so kleine Mengen produziert, ist gar nicht so leicht gewesen", sagt Sass. Eine Größenordnung von 5000 Flaschen "bedeckt bei den großen Abfüllern gerade mal den Kesselboden, da lohnt sich der Reinigungsaufwand für die nicht". Sie wurden schließlich in Ostfriesland fündig, das Flaschenetikett wird aber anschließend erst in Hamburg angebracht - per Hand. "Wir haben spezielle Rundum-Etiketten, das Ding heißt ja nicht umsonst Litfassbrause, sondern soll an eine Litfaßsäule erinnern." Weil diese Etiketten aber komplizierter zu produzieren sind, macht das den gesamten Produktionsprozess der Brause komplexer. Die Liebe zum Detail scheint sich aber auszuzahlen: Seit Mitte August gibt es die Litfassbrause auch bei der Hamburger Drogeriemarktkette Budnikowsky. Auch da hilft der Hamburger Lokalpatriotismus wohl ein bisschen - und der Hinweis auf den sozialen Hintergrund. "Das Engagement gegen Rassismus ist auf jeden Fall auch ein Verkaufsargument", sagt Gründer Sass. Das gelte sowohl bei den Kunden als auch bei Vertriebspartnern.

Dennoch seien sie überrascht gewesen, wie gering die Margen im Getränkebusiness seien. Abfüller, Vertrieb, es müssen schließlich alle an der Flasche verdienen, bevor der Rest dem Verein "Aufstehen gegen Rassismus" zugute kommen kann. Etwa fünf Cent pro Flasche bleiben für den guten Zweck. Das klingt wenig, entspricht aber ungefähr dem, was auch die anderen Getränke mit politischem Hintergrund für ihre jeweiligen Anliegen erwirtschaften können. Sass sagt: "Damit dann auch relevante Summen zusammenkommen, müssen wir wirklich viel Brause verkaufen. Sehr viel Brause." Aber immerhin: Die ersten 202 Kästen waren Anfang Juli schnell ausverkauft - damals sogar noch ganz ohne Werbung.