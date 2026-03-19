Drei Männer. Ein weißes Segelboot. Endloses Blau. Eine halbe Bibliothek ist mit an Bord, eine ungebändigte Reiselust im Gepäck sowie Fragen, die existenzieller nicht sein könnten. Antworten auf diese will der Autor Sylvain Tesson irgendwo hier finden. Und Feen. Mythologische weibliche Fabelwesen mit Zauberkräften also. Die Feen stammen ursprünglich aus der französischen Literatur. Und dort bleiben sie auch – zumindest bei Tesson.