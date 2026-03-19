Zum Hauptinhalt springen

ReisebuchAuf der Suche nach der märchenhaften Schönheit

Lesezeit: 3 Min.

Die Reise des Autors Tesson führt an vielen markanten Küstenlandschaften vorbei - wie der Meerenge Raz de Sein.
Die Reise des Autors Tesson führt an vielen markanten Küstenlandschaften vorbei - wie der Meerenge Raz de Sein. alimdi / Arterra/IMAGO/imagebroker

In seinem Buch „Mit den Feen“ beschreibt Sylvain Tesson eine fast dreimonatige Segelreise entlang der keltischen Küsten Europas. Finden will der Autor dabei weit mehr als die sichtbare Natur.

Rezension von Josephine Allotey

Drei Männer. Ein weißes Segelboot. Endloses Blau. Eine halbe Bibliothek ist mit an Bord, eine ungebändigte Reiselust im Gepäck sowie Fragen, die existenzieller nicht sein könnten. Antworten auf diese will der Autor Sylvain Tesson irgendwo hier finden. Und Feen.  Mythologische weibliche Fabelwesen mit Zauberkräften also. Die Feen stammen ursprünglich aus der französischen Literatur. Und dort bleiben sie auch – zumindest bei Tesson.

Zur SZ-Startseite

Weitwandern
:1000 Kilometer am Meer entlang

Unsere Autorin, bis dahin im Wandern unerfahren, ist auf dem GR 34 die Küste der Bretagne entlanggegangen. Ein Erlebnis mit Rückschlägen, schönen Begegnungen und einer wichtigen Erkenntnis.

SZ PlusVon Marleen Beisheim

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite