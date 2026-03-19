Drei Männer. Ein weißes Segelboot. Endloses Blau. Eine halbe Bibliothek ist mit an Bord, eine ungebändigte Reiselust im Gepäck sowie Fragen, die existenzieller nicht sein könnten. Antworten auf diese will der Autor Sylvain Tesson irgendwo hier finden. Und Feen. Mythologische weibliche Fabelwesen mit Zauberkräften also. Die Feen stammen ursprünglich aus der französischen Literatur. Und dort bleiben sie auch – zumindest bei Tesson.
ReisebuchAuf der Suche nach der märchenhaften Schönheit
Lesezeit: 3 Min.
In seinem Buch „Mit den Feen“ beschreibt Sylvain Tesson eine fast dreimonatige Segelreise entlang der keltischen Küsten Europas. Finden will der Autor dabei weit mehr als die sichtbare Natur.
Rezension von Josephine Allotey
Weitwandern:1000 Kilometer am Meer entlang
Unsere Autorin, bis dahin im Wandern unerfahren, ist auf dem GR 34 die Küste der Bretagne entlanggegangen. Ein Erlebnis mit Rückschlägen, schönen Begegnungen und einer wichtigen Erkenntnis.
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