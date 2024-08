Eigentlich bin ich sonst ziemlich sicher auf dem SUP unterwegs, ins Wasser gefallen war ich schon lange nicht mehr, allenfalls geplant zum Abkühlen. Ich stehe gern auf dem Board auf irgendeinem See in der Umgebung. Ein paar Paddelschläge rechts und links, und schon ist man weg vom sommerlichen Getümmel am Ufer. Ein Gefühl wie Spazierengehen mit schöner Aussicht, nur eben auf dem Wasser.

Wobei man mit dem Stichwort Spazierengehen natürlich gleich all den Lästerern in die Karten spielt: Dieses Herumgestehe auf einer überdimensionierten Luftmatratze, mit Sport habe das ja wohl nichts zu tun. Nun, inwieweit Stand-up-Paddeln sportlich ist, darüber wird später noch zu reden sein. Den SUP-Boom der vergangenen Jahre konnten derlei Bemerkungen jedenfalls nicht bremsen. Das laute Zischen der Luftablass-Ventile ist zur Begleitmusik der Sommertage am See geworden. Die aufblasbaren Boards sind bezahlbar, gut zu transportieren, und die Paddeltechnik ist schnell gelernt, zumindest jene Schläge, die für den Hausgebrauch an einem sonnigen Tag auf einem stehenden Gewässer genügen.

Aber immer nur See? Da muss doch noch mehr gehen. Mich reizt die Idee einer längeren Tour auf einem Fluss. Nicht wieder zurückkehren müssen an den Ausgangsort, sondern Strecke machen. Deshalb stehe ich nun hier am Ufer der Loisach, eines Zuflusses der Isar, der in Tirol entspringt und sich dann von Garmisch-Partenkirchen durchs oberbayerische Voralpenland schlängelt, um auszuprobieren, wie es sich so paddelt auf einem Gewässer mit Strömung. Angeleitet von Guide Carsten Kurmis soll es von einer Einstiegsstelle nahe Murnau bis in den Kochelsee gehen, zwölf Kilometer quer durch eine bilderbuchschöne Landschaft, die einst die Künstlerinnen und Künstler des „Blauen Reiters“ inspirierte.

Detailansicht öffnen Nicht nur ein Wander-, sondern auch ein SUP-Revier: die Voralpenlandschaft im „Blauen Land“ bei Murnau. (Foto: Andy Klotz für Starboard)

Kurmis ist nicht nur Ausbilder beim Verband Deutscher Wassersport Schulen und beim SUP-Hersteller Starboard für den Vertrieb in Deutschland zuständig. Den Mittfünfziger, braun gebrannt, grau melierter Surfer-Look, kann man guten Gewissens auch als deutschen SUP-Pionier bezeichnen. Ursprünglich klassischer Wellenreiter, erlebte er Anfang der 2000er-Jahre auf Hawaii, wie Surfer mit übergroßen Brettern in die Wellen paddelten. Mit Herumgestehe auf Badeseen hat Stand-up-Paddling, wie Kurmis es betreibt, wenig zu tun. Er paddelt mit Vorliebe in Wellen und im Wildwasser, war mehrfach deutscher Meister. Größtes Abenteuer: 770 Kilometer auf dem Yukon in Kanada, zu viert mit 140 Kilo Gepäck auf einem „Big-SUP“.

Detailansicht öffnen Ein Bein nach vorn und tief in die Knie: So bewältigt SUP-Guide Carsten Kurmis die Wellen im Fluss. (Foto: Andy Klotz für Starboard)

Ganz so wildwasserwild geht es hier an der Loisach nicht zu, aber zehn km/h flott dürfte das Wasser gerade schon fließen, schätzt Kurmis, es hat in den vergangenen Tagen viel geregnet. Praktisch, muss man nicht so viel paddeln, denke ich mir noch, da fängt der Guide schon an aufzuzählen, worauf wir achten müssen: Untiefen durch Sandbänke und Steine („Erkennt ihr daran, dass sich das Wasser kräuselt“). Äste, an denen man hängen bleiben kann. Kehrwasser, in dem sich die Strömung umkehrt. Und ich ahne, dass es gute Gründe dafür gibt, dass wir an einem 30-Grad-Hochsommertag schützende Ganzkörperanzüge, Helm, Neoprenschuhe und Schwimmweste tragen – jedoch keine Leash, jene Leine, die man normalerweise an der Wade befestigt, um das Board nicht zu verlieren, wenn man ins Wasser fällt. „Im Fluss ist die Gefahr zu groß, dass man sich damit in einem Hindernis verfängt und unter Wasser gezogen wird“, sagt Kurmis. Als Alternative gibt es einen Hüftgurt mit Sicherheitsverschluss. Doch dessen Gebrauch muss vorher geübt werden. Ist das Brett dann weg, wenn man ins Wasser fällt? „Nein, das holt ihr schwimmend wieder ein“, sagt Kurmis. Funktioniert, ich habe es diverse Male ausprobiert.

Detailansicht öffnen Die Autorin bei ihrem ersten SUP-Versuch auf einem fließenden Gewässer – vorsichtshalber immer mal wieder kniend: Das gibt Stabilität auf unruhigem Wasser. (Foto: Andy Klotz für Starboard)

Und ja, die Strömung sorgt dafür, dass man ohne viel Kraftaufwand flott dahingleitet. Mal eben kurz stoppen, um langsam zu erkunden, warum das Wasser dort vorn schon wieder so rumkräuselt, funktioniert dadurch allerdings auch nur bedingt. Es treibt einen unweigerlich voran, und es gilt schnell zu entscheiden, ob man nun rechts oder links an dem Felsbrocken vorbeizuschippern versucht, den man plötzlich knapp unterhalb der Wasseroberfläche sieht. Stand-up-Paddeln auf dem Fluss ist definitiv kein Spaziergang, sondern ganz schön sportlich, für den Geist und für den ums Gleichgewicht ringenden Körper.

Und es erfordert mehr Planung als ein Tag auf dem vertrauten Badesee. Wasser- und Lufttemperatur, Wasserstand, Fließgeschwindigkeit – eine ganze Reihe von Faktoren beeinflusst, wie man vorankommt. „Der Wind kann zu einem echten Problem werden“, sagt Carsten Kurmis: „Bei Gegenwind geht einem schnell die Puste aus.“ Ein spezielles Board benötigt man für Touren auf dem Fluss nicht, sinnvoll kann der Einsatz einer Fluss-Finne sein. Weil sie flacher und flexibel ist, bricht sie bei Boden- und Steinkontakt nicht so leicht.

Detailansicht öffnen Die Strömung macht Tempo, kann aber je nach Wasserstand auch ein Risiko sein: Vor der Tour sollte man immer Informationen über die aktuellen Bedingungen einholen. (Foto: Andy Klotz für Starboard)

Uferbereiche oder einzelne Flussabschnitte können zeitweise gesperrt sein, um brütende Wasservögel zu schützen. Informationen dazu erhält man auf Wasserwanderkarten, in denen auch Gefahrenstellen oder Schleusen eingezeichnet sind, oder durch einen Anruf beim örtlichen Kanuverband. Im auf Outdoor-Aktivitäten spezialisierten Thomas-Kettler-Verlag sind mehrere SUP-Guides mit detaillierten Routenbeschreibungen für Touren auf Seen und Flüssen erschienen. Kanu-Reiseführer helfen auch Stehpaddlern bei der Tourenplanung, ebenso Smartphone-Apps wie die Riverapp zur Abfrage von Wasserständen oder die Tourendatenbank Canua.

Die Angebote für geführte SUP-Ausflüge auf Fließgewässern sind bislang übersichtlich. Zu finden sind unter anderem Tagestouren auf der Donau nahe Regensburg, auf der Amper und der Isar bei München, auf dem Hammerbach bei Rosenheim sowie auf dem Wildwasser der Tiroler Ache, paddelnd wird dabei der beeindruckende Canyon der Entenlochklamm passiert. Weiter im Norden kann man auf der Weser paddeln, auf dem Neckar, auf der Oker von Wolfenbüttel nach Braunschweig und auf der Mosel durch Trier. Und wer gleich mehrere Tage unterwegs sein will: In beliebten Wasserwanderregionen wie der Mecklenburgischen Seenplatte, dem Altmühltal oder entlang der Saale kann man oft auf Campingplätzen direkt am Wasser sein Zelt aufschlagen. Im Handel erhältlich ist auch ein Zelt, das auf dem Board aufgestellt werden kann, womit das SUP fast schon zum Hausboot wird.

Ich gestehe: Übernachten muss ich nicht auf dem Board. Auch die Idee einer Mehrtagestour habe ich erst einmal hintangestellt: Dafür, das weiß ich nun, reichen meine Fluss-Paddel-Fähigkeiten dann doch noch nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden. Auf den letzten Kilometern der Loisach-Tour, da stellt sich nämlich dann doch allmählich ein Hauch von Routine ein im Umgang mit Steinen, Ästen, Untiefen. Und es gelingt immer mehr, den Blick zu heben, die flotte Fahrt und die Aussicht zu genießen. Doch da mischt sich das graubraune Wasser der Loisach schon mit dem Türkisgrün des Kochelsees. Vorbei ist’s mit der Strömung, jetzt muss man wieder selbst anschieben.

Hinweis der Redaktion

Die Recherchereise für diesen Beitrag wurde zum Teil unterstützt von Veranstaltern, Hotels, Fluglinien und/oder Tourismus-Agenturen.