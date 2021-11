Aufwärmen in Südtirol

Urlaub in Italien

Ob mit abenteuerlicher Anfahrt, viel Geschichte oder Wüstensand-Peeling: Diese Hotels in Südtirol bieten Erholung und Wellness an kalten Tagen.

Von Monika Maier-Albang

Das Gerstl im Vinschgau: Ruhen am Berg

Wer das Kurvenfahren nicht gern mag, der sollte sich überlegen, ob er sich das antut. Nach Burgeis beginnt der Anstieg, noch einigermaßen gemach bis zum Kloster Marienberg. Da könnte man nun schon mal stoppen, ein paar Schritte vom Parkplatz aus hinübergehen zu dem riesigen weißen Komplex, der wie ein Schneefeld in der Landschaft liegt, und den Blick ins Tal genießen: ein erster Weinberg, Südtiroler Grau- und Braunvieh auf den Weiden, weiter unten der Ort Mals, direkt am Kloster abgeerntete Gemüsegärten, in denen nur der Salat den frostigen Nächten noch trotzt. Dann: Noch mal tief durchatmen, und weiter geht's, hinauf zum Gerstl, Kehre um Kehre, ein flüchtiger Blick auf Ziegen mit erstaunlichen Hörnern und steile Bergbauernwiesen. Und dann ist man da.