Für die Gourmet-Skisafari in der Region Alta Badia braucht man gute Ausdauer und großen Hunger. Die Tour führt über einige der schönsten Pisten der Dolomiten zu fünf Hütten, an jeder Station kredenzt ein anderer Sternekoch einen Gang. Zu Tortellini in Weihrauch-Rinderbrühe und Hirsch-Ossobuco werden passende Weine gereicht. Wein ist beim Skifahren in Südtirol fast so fundamental wie Kunstschnee. Das Konsortium Südtirol Wein hat Skilehrer zu Sommeliers ausgebildet, damit sie ihren Kunden nicht nur das Carven, sondern auch das Degustieren edler Tropfen näherbringen. Die wedelnden Weinbotschafter symbolisieren, was viele Gäste am Skiurlaub in Italien schätzen: eine alpine Kombination aus Sport und Genuss.
WintertourismusPromillegrenze auf der Piste
Lesezeit: 2 Min.
Helmpflicht und Alkoholkontrollen: Wie Südtirols Skigebiete sicherer werden sollen.
Von Titus Arnu
Après-Ski in Österreich:"Sie haben das Geschäft mit dem Rausch hinterlistig perfektioniert"
Après-Ski wird in Orten wie Ischgl oder St. Anton wieder so exzessiv betrieben, als hätte es nie eine Pandemie gegeben. Gespräch mit Lois Hechenblaikner, der den Rauschtourismus seit 25 Jahren fotografiert und kritisiert.
Lesen Sie mehr zum Thema