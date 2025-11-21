Für die Gourmet-Skisafari in der Region Alta Badia braucht man gute Ausdauer und großen Hunger. Die Tour führt über einige der schönsten Pisten der Dolomiten zu fünf Hütten, an jeder Station kredenzt ein anderer Sternekoch einen Gang. Zu Tortellini in Weihrauch-Rinderbrühe und Hirsch-Ossobuco werden passende Weine gereicht. Wein ist beim Skifahren in Südtirol fast so fundamental wie Kunstschnee. Das Konsortium Südtirol Wein hat Skilehrer zu Sommeliers ausgebildet, damit sie ihren Kunden nicht nur das Carven, sondern auch das Degustieren edler Tropfen näherbringen. Die wedelnden Weinbotschafter symbolisieren, was viele Gäste am Skiurlaub in Italien schätzen: eine alpine Kombination aus Sport und Genuss.