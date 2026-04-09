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Südtirol„Fließend Deutsch und Warmwasser“

Lesezeit: 3 Min.

Gemeinsam mit den Gästen wandern zu gehen, war üblich in den frühen Jahren des Massentourismus in Südtirol.
Gemeinsam mit den Gästen wandern zu gehen, war üblich in den frühen Jahren des Massentourismus in Südtirol. ®Sammlung Familie Ebner, St. Pauls

„Wilde Jahre“ nennen Paul Rösch und Patrick Rina ihr kenntnisreiches Buch über den Beginn des Massentourismus in Südtirol. Eine Rezension.

Von Stefan Fischer

Lediglich eine Generation hat es gedauert, um das Leben in Südtirol radikal zu verändern. In den Sechziger- und Siebzigerjahren hat sich dort in Windeseile der Massentourismus etabliert und vieles, sehr vieles umgekrempelt. Die Folgen für die Bewohner waren massiv. „Wilde Jahre“ nennen Paul Rösch und Patrick Rina folgerichtig ihr Buch, in dem sie diese Entwicklung detailliert und kenntnisreich beschreiben.

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