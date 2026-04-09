Lediglich eine Generation hat es gedauert, um das Leben in Südtirol radikal zu verändern. In den Sechziger- und Siebzigerjahren hat sich dort in Windeseile der Massentourismus etabliert und vieles, sehr vieles umgekrempelt. Die Folgen für die Bewohner waren massiv. „Wilde Jahre“ nennen Paul Rösch und Patrick Rina folgerichtig ihr Buch, in dem sie diese Entwicklung detailliert und kenntnisreich beschreiben.