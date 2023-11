Die Hotelarchitektur in Südtirol ist ambitioniert, aber nicht immer gut. Manche Neubauten bieten kaum Mehrwert. Aber es gibt auch Beispiele dafür, wie Bestehendes für Gäste und Einheimische aufgewertet wird.

Von Gerhard Matzig

Wenn - dann. Wenn also der österreichische Architekt Otto Wagner, der im 20. Jahrhundert zu einem der Schrittmacher der Moderne wurde, seinen Vater nicht früh an ein tödliches Lungenleiden verloren hätte, dann hätte er sich vielleicht gar nicht für die Dolomiten interessiert. Und wenn man 1917 nicht den von Wagner geplanten Bau einer Lungenheilanstalt in Palmschoß auf dem Brixner Hausberg Plose aufgrund des Krieges abgebrochen hätte, dann hätte sich ein knappes Jahrhundert später wohl kaum Alois Hinteregger für das brachliegende Baugrundstück im Wald interessiert.