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SüdtirolEs werde Ruhe

Lesezeit: 2 Min.

Bald ein Bild der Vergangenheit? Motorradfahrer auf dem Grödner Joch.
Bald ein Bild der Vergangenheit? Motorradfahrer auf dem Grödner Joch. imago/Südtirolfoto

Zu viele Autos und Motorräder: Das Grödner Joch soll künftig im Sommer geschlossen werden. Andere Südtiroler Pässe könnten folgen.

Von Hans Gasser

Von einem „historischen Moment“ spricht der Südtiroler Alpenverein; Motorrad-Gazetten in Deutschland hingegen stellen die bange Frage: „Grödner Joch ab September gesperrt?“ Und der ADAC informiert seine Mitglieder, „ab wann der Pass verkehrsberuhigte Zone wird“.

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