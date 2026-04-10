Von einem „historischen Moment“ spricht der Südtiroler Alpenverein; Motorrad-Gazetten in Deutschland hingegen stellen die bange Frage: „Grödner Joch ab September gesperrt?“ Und der ADAC informiert seine Mitglieder, „ab wann der Pass verkehrsberuhigte Zone wird“.
SüdtirolEs werde Ruhe
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Zu viele Autos und Motorräder: Das Grödner Joch soll künftig im Sommer geschlossen werden. Andere Südtiroler Pässe könnten folgen.
Von Hans Gasser
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