Als am 27. Juni 1845 die Giftmörderin Christiane Ruthardt ihren letzten, von einer schaulustigen Menge begleiteten Weg antritt, um auf der Feuerbacher Heide in Stuttgart wegen der Ermordung ihres Ehemanns enthauptet zu werden, findet ein Frauenschicksal sein Ende, das auch ganz anders hätte verlaufen können.