Dem Geheimnis auf der SpurMord aus Verzweiflung

Christiane Ruthardt bei der Gerichtsverhandlung gegen sie.
Christiane Ruthardt bei der Gerichtsverhandlung gegen sie. (Foto: Alamy Stock Photos / Zip Lexing)

Warum vergiftete eine Frau aus gutem Hause ihren Mann? Die Geschichte der Christiane Ruthardt erzählt auch viel über die gesellschaftlichen Zwänge im 19. Jahrhundert.

Von Florian Welle

Als am 27. Juni 1845 die Giftmörderin Christiane Ruthardt ihren letzten, von einer schaulustigen Menge begleiteten Weg antritt, um auf der Feuerbacher Heide in Stuttgart wegen der Ermordung ihres Ehemanns enthauptet zu werden, findet ein Frauenschicksal sein Ende, das auch ganz anders hätte verlaufen können.

