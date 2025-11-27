Als am 27. Juni 1845 die Giftmörderin Christiane Ruthardt ihren letzten, von einer schaulustigen Menge begleiteten Weg antritt, um auf der Feuerbacher Heide in Stuttgart wegen der Ermordung ihres Ehemanns enthauptet zu werden, findet ein Frauenschicksal sein Ende, das auch ganz anders hätte verlaufen können.
Dem Geheimnis auf der SpurMord aus Verzweiflung
Lesezeit: 4 Min.
Warum vergiftete eine Frau aus gutem Hause ihren Mann? Die Geschichte der Christiane Ruthardt erzählt auch viel über die gesellschaftlichen Zwänge im 19. Jahrhundert.
Von Florian Welle
Dem Geheimnis auf der Spur:Das Unrecht der ersten Nacht
War der Anspruch eines Gutsherrn auf die erste Nacht mit einer frisch vermählten Braut persönliche Willkür oder gab es tatsächlich derart brutale Gesetze?
Lesen Sie mehr zum Thema