Glosse: Das Streiflicht : Regt euch doch nicht auf über die 41 Männer im Kanzleramt – bald lädt Merz ihre Frauen zum Plätzchenbacken ein!

Warum in unserer Regierungszentrale alles immer so was von in Butter ist, egal was die Nörgler und Kritikerinnen wollen.