3. August 2018, 18:58 Uhr Strandurlaub Liegen lernen

Auf der Suche nach den einfachen Glücksmomenten kehrt unser Autor immer wieder an den Strand zurück, obwohl man damit schnell als Langeweiler und Gewohnheitstier gilt. Ein Lob auf die Horizontale.

Von Christian Mayer

Marco ist mein Mann in diesen zwei Wochen, ich spüre das sofort, als ich ihn an einem heißen Freitagabend das erste Mal die ersten Sonnenschirme zusammenklappen sehe, geräuschlos und unaufdringlich. Er ist der Hüter eines genau abgezirkelten Reiches zwischen Dünen und Brandung, der beste Quartiermeister, Liegenschaftsverwalter, Sandreiniger, Sonnenschützer und Bademeister. Ein Butler in Badehose. Mit Marco habe ich gleich am ersten Tag ein paar Freundlichkeiten ausgetauscht, also eine Art stilles Übereinkommen hergestellt, sodass wir fortan beide nicht mehr viel reden ...