Für die einen ist es ein Wunder, für andere ist es Betrug. Dabei könnte die Erklärung eine ganz andere sein. Die Rede ist von Menschen, die behaupten, die Torturen Christi auf dem Kalvarienberg so intensiv mitzuleiden, dass sie Peitschenhiebe und Dornenkrone verspüren, das Kreuz vor sich sehen, Hammerschläge hören und ihre Haut aufreißt, als würde ein unsichtbarer Nagel sie durchbohren.
Dem Geheimnis auf der SpurDas Rätsel der Stigmata
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Seit Jahrhunderten behaupten Menschen, die Leiden Christi am eigenen Leib zu spüren. Wie sind solche Wundmale zu erklären?
Von Josef Scheppach
Dem Geheimnis auf der Spur:Wieso heißt es „Kaiserschnitt“?
Für manche ein Wunsch, für andere eine Herausforderung, in jedem Fall ein emotional aufgeladener Eingriff. Doch wonach ist diese OP benannt?
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