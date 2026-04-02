Für die einen ist es ein Wunder, für andere ist es Betrug. Dabei könnte die Erklärung eine ganz andere sein. Die Rede ist von Menschen, die behaupten, die Torturen Christi auf dem Kalvarienberg so intensiv mitzuleiden, dass sie Peitschenhiebe und Dornenkrone verspüren, das Kreuz vor sich sehen, Hammerschläge hören und ihre Haut aufreißt, als würde ein unsichtbarer Nagel sie durchbohren.