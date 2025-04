Von Nicolas Freund

Es geht vorbei an einem Bauernhof, an Feldern und einem Sägewerk. Dann weiter in ein kleines Waldstück. Vom Feldweg aus ahnt man noch nicht, was sich hinter den Bäumen verbirgt. An einer Kreuzung zweigt ein unscheinbarer Trampelpfad ab und führt auf eine Anhöhe. Folgt man ihm, hat man nach nur ein paar Metern das Gefühl, diese mitteleuropäische Kulturlandschaft verlassen zu haben und in eine andere Welt geraten zu sein.