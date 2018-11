Wechseln Sie die Perspektive

Reisen heißt, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das gilt auch für Fotomotive. Die Altstadt von Porto am Ufer des Duero könnte man als das übliche Postkartenbild in Szene setzen. Oder eine andere Sicht wagen: Die Altstadtkulisse ist in den Hintergrund gerückt, die geraden Linien der Dachfirste im Vordergrund lenken den Blick trotzdem auf die Gebäude am Flussufer gegenüber - als könnte man über die Dächer direkt dorthin spazieren.