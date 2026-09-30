Ravioli im Piemont
Die einfachsten Dinge sind oft die schönsten und besten. Eine Pasta mit gutem Sugo aus frischen Tomaten. Ein zimmerwarmer Büffelmozzarella mit Olivenöl. Oder Ravioli del Plin.
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Nichts gegen den Italiener nebenan. Aber zu bestimmten Spezialitäten muss man immer noch reisen. Sechs kulinarische Tipps zwischen dem Piemont und Apulien.
Von Hans Gasser, Irene Helmes, Marianne Rennella
Die einfachsten Dinge sind oft die schönsten und besten. Eine Pasta mit gutem Sugo aus frischen Tomaten. Ein zimmerwarmer Büffelmozzarella mit Olivenöl. Oder Ravioli del Plin.
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