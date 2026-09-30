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Spezialitäten probieren auf ReisenSo schmeckt es nur in Italien!

Lesezeit: 8 Min.

Gefülltes Brot: Was in die sardische  Panada hineinkommt, obliegt der Kreativität des Koches,  ist meist aber etwas Deftiges, von Lamm bis hin zum Aal.
Gefülltes Brot: Was in die sardische  Panada hineinkommt, obliegt der Kreativität des Koches,  ist meist aber etwas Deftiges, von Lamm bis hin zum Aal.
marmo81/IMAGO/Depositphotos

Nichts gegen den Italiener nebenan. Aber zu bestimmten Spezialitäten muss man immer noch reisen. Sechs kulinarische Tipps zwischen dem Piemont und Apulien.

Von Hans Gasser, Irene Helmes, Marianne Rennella

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Ravioli im Piemont

Die Ravioli del Plin gibt es in fast jedem piemontesischen Restaurant. Sie müssen handgemacht sein und eine Füllung aus geschmortem Fleisch beinhalten.
Die Ravioli del Plin gibt es in fast jedem piemontesischen Restaurant. Sie müssen handgemacht sein und eine Füllung aus geschmortem Fleisch beinhalten.
Alessandro Panerati/Mauritius/Alamy

Die einfachsten Dinge sind oft die schönsten und besten. Eine Pasta mit gutem Sugo aus frischen Tomaten. Ein zimmerwarmer Büffelmozzarella mit Olivenöl. Oder Ravioli del Plin.

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Städte, Strände, Aperitivo – und nebenbei mal rasch ganz Italien mit Regionalzügen durchqueren: Genusstour oder Schnapsidee? Ein Selbstversuch mit dem Fünf-Tage-Ticket von Trenitalia.

SZ PlusVon Irene Helmes

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