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Rennrad im TestSo teuer wie ein Kleinwagen

Lesezeit: 4 Min.

Das Specialized S-Works Aethos 2: Luxus für Eingeweihte.
Das Specialized S-Works Aethos 2: Luxus für Eingeweihte. Specialized

Das Specialized S-Works Aethos 2 ist eines der leichtesten Rennräder. Und äußerst kostspielig. Dabei fällt es nicht einmal groß auf. Wie fährt es sich?

Von Sebastian Herrmann

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Die Sozialwissenschaften haben sich das Verdienst erarbeitet, den Begriff der „vergrabenen Signale“ in die Welt entlassen zu haben. Das klingt nach einer akademisch-abstrakten Angelegenheit, beschreibt aber eine konkrete Sache: Manchmal verbergen Menschen ihre positiven Merkmale, ihre Erfolge oder Statussymbole, statt mit diesen offensiv zu prahlen. Damit signalisieren sie ihrem Publikum, dass sie es gar nicht nötig haben, offensiv um Bewunderung zu buhlen. Sie sind sich ihrer eigenen Großartigkeit sehr, sehr sicher und bauen darauf, dass die richtigen Leute das gerade wegen dieser Tiefstapelei bemerken.

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