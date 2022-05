Während man in Valencia streng ist bei der Zubereitung der echten Paella, gilt im Hinterland der Costa Blanca Freestyle. Eine Genussreise, bei der auch Tapas nicht fehlen dürfen und schonmal Schnecken in der Reispfanne landen.

Von Jochen Müssig

Durch die Wedel der hochgewachsenen Palmen auf der Esplanada d'Espanya von Alicante finden die Sonnenstrahlen ihren Weg auf das wellenartige Straßenmosaik, die Tische und Stühle der Cafés und Restaurants. Ob Licht und Schatten den deutschen Urlauber irritieren? Er blickt immer wieder auf den Nachbartisch, wo in einer gusseisernen Pfanne safrangelber Reis mit gebratenen Gambas die Gäste erfreut. Immer wieder blättert der Mann in der Speisekarte hin und her. Dann ruft er den Kellner zu sich und fragt: "Haben Sie denn keine Paella?" Der Ober schmunzelt. "Oh doch! Auf dieser Seite finden Sie alles. Sie müssen wissen: Wir in Alicante sagen nicht Paella. Wir sagen Arroces."