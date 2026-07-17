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TourismusSchwarze Flagge für Spaniens Strände

Lesezeit: 2 Min.

„Überlastung und Müll“: Der Strand As Catedrais in Galicien ist oft überfüllt, beschlossene Schutzmaßnahmen wurden laut Naturschutzorganisationen nicht ausreichend umgesetzt.
„Überlastung und Müll“: Der Strand As Catedrais in Galicien ist oft überfüllt, beschlossene Schutzmaßnahmen wurden laut Naturschutzorganisationen nicht ausreichend umgesetzt. Carlos Castro/picture alliance/dpa/EUROPA PRES

Spanien erwartet in diesem Sommer einen Touristenrekord.  Auf dessen Kehrseite machen nun Naturschützer aufmerksam: kaputte Küsten und schlechte Wasserqualität.

Von Hans Gasser

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Oh, Spanien, wie bist du schön! Deine Strände, deine Städte, deine Hotels! Wer das für reine Schwärmerei hält, dem sei gesagt: Die Mehrheit kann nicht irren. Spanien ist seit Jahrzehnten das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen im Ausland. 2025 zog es laut der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zehn Millionen Deutsche für ihre Haupturlaubsreise nach Spanien. Und nicht nur die Deutschen lieben Mallorca, Barcelona und Gran Canaria. Das Land erwartet in diesem Jahr einen neuen Touristenrekord, man rechnet mit 100 Millionen Gästen; allein im Sommer sollen es laut dem staatlichen Tourismuswerber Turespaña 43 Millionen werden.

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