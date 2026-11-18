Nein, es sollen hier keine falschen Versprechungen gemacht werden. Auch im Süden Spaniens kann es im Winter ungemütlich sein, es kann regnen, stürmen und – das wird später noch Thema sein – sogar schneien. Aber es geht vorbei. Und das dunkle Grau wird nicht wie in Deutschland abgelöst von, nun ja, etwas hellerem Grau. Sondern von Licht und Sonne, nicht gnadenlos wie im Sommer, sondern von einer freundlichen Präsenz, in der man sich, wenn man aus dem Haus tritt, gleich mal ein bisschen in die Länge reckt, um möglichst viel davon abzubekommen. Willkommen in der Jahreszeit, in der sich Andalusien anders erleben lässt als im Sommer, wenn vor allem die Strände im Fokus stehen und vielleicht noch – schweißgebadet, aber man muss es ja auf der Bucket List abgehakt haben – das maurische Erbe in Form der Alhambra in Granada oder des Alcázar in Sevilla.