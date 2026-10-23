Wenn an diesem Wochenende Besucher des Ski-Weltcup-Auftakts nach Sölden kommen, könnte es sein, dass sie sich plötzlich in einer Science-Fiction-Welt wiederfinden. Wer sich in der Pause der Rennen selbst die Skier unterschnallt und vom Rettenbachferner hinüber zu den Pisten des Tiefenbachferners fährt, sieht in der felsigen Gebirgslandschaft seltsame schwarze Gebilde stehen. Ein jedes ist sieben Meter hoch und fünf Meter breit. Und es gibt nicht zehn, nicht 100, sondern 800 Stück davon, die an fünf verschiedenen Stellen die Hänge spicken und entfernt an einen Wald erinnern, wie es ihn im Computerspiel Minecraft geben könnte – oder auf einem fernen Planeten.