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Skigebiet SöldenSolarstrom vom Gletscher

Lesezeit: 2 Min.

Krieg der Sterne? Nein, Photovoltaikanlage in Sölden. 800 dieser kreuzartigen Paneele stehen unter dem Tiefenbachgletscher und sollen das Skigebiet mit Strom versorgen.
Krieg der Sterne? Nein, Photovoltaikanlage in Sölden. 800 dieser kreuzartigen Paneele stehen unter dem Tiefenbachgletscher und sollen das Skigebiet mit Strom versorgen.
Foto: Leonhard Angerer

In Sölden treibt der Skizirkus neue Blüten: Ein riesiger „Solarwald“ soll Lifte und Schneekanonen antreiben.

Von Hans Gasser

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Wenn an diesem Wochenende Besucher des Ski-Weltcup-Auftakts nach Sölden kommen, könnte es sein, dass sie sich plötzlich in einer Science-Fiction-Welt wiederfinden. Wer sich in der Pause der Rennen selbst die Skier unterschnallt und vom Rettenbachferner hinüber zu den Pisten des Tiefenbachferners fährt, sieht in der felsigen Gebirgslandschaft seltsame schwarze Gebilde stehen. Ein jedes ist sieben Meter hoch und fünf Meter breit. Und es gibt nicht zehn, nicht 100, sondern 800 Stück davon, die an fünf verschiedenen Stellen die Hänge spicken und entfernt an einen Wald erinnern, wie es ihn im Computerspiel Minecraft geben könnte – oder auf einem fernen Planeten.

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Überlaufen, teuer, austauschbar: In den großen Urlaubsorten ist das Skifahren ein industriell betriebenes Geschäft, das auch in der Klimakrise möglichst reibungslos weiterlaufen soll. Das liegt auch an den Ansprüchen der Gäste. Ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit und Spaß auf der Piste.

SZ PlusVon Dominik Prantl

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