SnowboardFährt eigentlich noch jemand Snowboard?

Lesezeit: 7 Min.

Ein Bild, das selbstverständlich war in den Alpen – vor dem Snowboarder-Schwund, der jetzt offenbar ein Ende hat.
Ein Bild, das selbstverständlich war in den Alpen – vor dem Snowboarder-Schwund, der jetzt offenbar ein Ende hat. Christian Boehm / SHOPS 1st TRY

Der Sport war einst cool und rebellisch, dann fast bedeutungslos. Inzwischen ist er wieder im Kommen. Ein Szene-Check im Zillertal.

Von Christian Helten

Irgendwas stimmt nicht. Man spürt es auf dem Parkplatz des Skigebiets Hochfügen im Zillertal, wirklich deutlich wird es in der Schlange zur Gondel und auf der Piste: Hier sind viel mehr Snowboarder unterwegs als sonst. Auf der Treppe überholen sie mit ihren weicheren Boots die staksenden Skischuhträger. Auf der Piste carven sie in großen Radien. Sie springen über Bodenwellen, machen verspielte Tricks, wohin man schaut.

