Irgendwas stimmt nicht. Man spürt es auf dem Parkplatz des Skigebiets Hochfügen im Zillertal, wirklich deutlich wird es in der Schlange zur Gondel und auf der Piste: Hier sind viel mehr Snowboarder unterwegs als sonst. Auf der Treppe überholen sie mit ihren weicheren Boots die staksenden Skischuhträger. Auf der Piste carven sie in großen Radien. Sie springen über Bodenwellen, machen verspielte Tricks, wohin man schaut.