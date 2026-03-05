Irgendwas stimmt nicht. Man spürt es auf dem Parkplatz des Skigebiets Hochfügen im Zillertal, wirklich deutlich wird es in der Schlange zur Gondel und auf der Piste: Hier sind viel mehr Snowboarder unterwegs als sonst. Auf der Treppe überholen sie mit ihren weicheren Boots die staksenden Skischuhträger. Auf der Piste carven sie in großen Radien. Sie springen über Bodenwellen, machen verspielte Tricks, wohin man schaut.
SnowboardFährt eigentlich noch jemand Snowboard?
Lesezeit: 7 Min.
Der Sport war einst cool und rebellisch, dann fast bedeutungslos. Inzwischen ist er wieder im Kommen. Ein Szene-Check im Zillertal.
Von Christian Helten
Jenner in Berchtesgaden:Skiberg ohne Piste
Am Jenner, Berchtesgadens traditionsreichem Skiberg, werden die Pisten nicht mehr präpariert. Der Klimawandel und die hohen Kosten der Schneeproduktion machten es zu aufwendig. Stattdessen setzt man jetzt auf andere „Wintererlebnisse“. Aber macht das Spaß?
Lesen Sie mehr zum Thema