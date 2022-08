Von Helmut Luther, Kamnik

Am Freitag gegen Abend, nachdem ihre beiden Söhne zum Mithelfen aus dem Tal heraufgekommen sind, fahren Robert und Marjeta Zamljen zur "Strandbar". Robert hat einen Strohhut auf dem Kopf, Marjeta trägt Gartencrocs mit Löchern, so steigt das Bauernpaar in seinen Allradjeep mit Anhängerkupplung. Vorbei an Almhütten und grasenden Rindern rumpelt der Jeep über eine Schotterpiste Richtung Norden. Etwa fünf Autominuten von der Mittelstation des Sessellifts entfernt, der zum Berg Gradišče hinauffährt, steht ein hölzerner Kiosk, in dem zwei junge Frauen selbstgemachte Säfte, Kaffee und Softeis anbieten. Hier parkt Zamljen den Jeep am Wegrand.