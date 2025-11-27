Der Schnee kommt für die Skigebiete gerade zur rechten Zeit. Mehrere Bergbahnen wie jene am Fellhorn, am Spitzingsee, an der Zugspitze oder in Saalbach-Hinterglemm nehmen am Wochenende den Betrieb auf, manche sogar früher als geplant. Andere wie in Obertauern, Obergurgl oder auf den Gletschern haben wie üblich seit Längerem geöffnet. Schon wird etwa am Wilden Kaiser per Presseaussendung über einen „irrsinnig starken Saisonstart“ gejubelt. Trotzdem richten sich die Skigebiete längst mit neuen Angeboten auf die Zeit nach den segensreichen Schneefällen aus. Denn kälter wird es mittelfristig wohl trotz allem nicht werden. Ein Überblick über die Trends, Kuriositäten und Entwicklungen aus den Wintersportgebieten der Alpen.