Wasser in verschiedenen Aggregatszuständen an einer Abfahrt im Juni am fast 1500 Meter hohen Dalsnibba in Norwegen.

Wer sagt, dass es fürs Skifahren unbedingt Schnee braucht? Jari Tuomala erfreut sich an einer Sanddüne in der Sahara in Marokko.

Interview von Dominik Prantl

Jimmy Petterson ist ein sogenannter Ski-Bum, was sich in etwa mit Ski-Landstreicher übersetzen lässt. Der 71-jährige Kalifornier fährt seit fast 70 Jahren Ski - und das auf sämtlichen Kontinenten in 75 Ländern. Inzwischen wohnt der passionierte Musiker und Journalist in Altaussee in Österreich - und hat zwei Bücher über das Skifahren weltweit geschrieben.