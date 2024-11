Skifahren ist dieses Jahr noch teurer als sonst. Doch mit ein paar Tricks lassen sich kostspielige Ticktes umkurven. Aber Achtung: Nicht alle im Internet angepriesenen Vorschläge halten, was sie versprechen.

Von Dominik Prantl

Skifahren wird auch in diesem Winter wieder teurer. Laut Erhebungen des ADAC in 25 beliebten Gebieten der Alpen steigen die Skipass-Preise im Vergleich zur vergangenen Skisaison um 5,6 Prozent. Vor allem die österreichischen Skigebiete haben ihre Preise laut den Daten des Automobilclubs deutlich angehoben, in Obertauern gar um 11,1 Prozent. Das bedeutet Tagesskipasspreise von inzwischen oft mehr als 75 Euro. Wie und wo kann man nun wirklich Geld sparen?