Von Dominik Prantl

Weil sich Scham selbst bei den selbstsichersten Menschen nicht immer kontrollieren lässt: Ein bisschen peinlich ist das ja jetzt schon. Das Restaurant im Skigebiet am Hintertuxer Gletscher füllt sich gerade, und Jean-Marc Glaude ummantelt einem in aller Ruhe die Beine mit diesem Exoskelett. Gurte, dazu zwei per Klettverschluss zu fixierende Kniebandagen, drinnen zwei mit Gelenken und Druckfedern ausgestattete Metallstangen. Die Leute schauen, als würde man in Ritterrüstung aufs Klo gehen. Glaude sagt völlig unbeirrt: „So, und jetzt fahren wir ein paar Runden.“