Kaum eine Teuerung scheint das Blut der Alpen-Fans so sehr in Wallung zu bringen wie jene für Schnitzel und Skiticket. Wobei auf das Schnitzel im Notfall verzichtet werden kann, auf keinen Fall aber auf das Kulturgut Schneesport. Schon als sich in Österreich vor nur drei Jahren die Preise für das Tages-Skiticket der 70-Euro-Marke näherten, diagnostizierten mehrere Medien zwischen München und Mailand einen „Preis-Schock“. Nächsten Winter verlangen mehrere Tiroler Skigebiete nun teils mehr als 80 Euro für einen Tag Skifahren in der Hauptsaison. Und wieder einmal stellt sich die Frage: Wird Skifahren endgültig zum Luxusgut? Oder anders: Wer kann und will sich das noch leisten?
WintersportSkipässe so teuer wie noch nie
In Österreich steigen die Preise für ein Tagesticket erstmals auf mehr als 80 Euro. Das erhitzt die Gemüter. Führt es aber auch dazu, dass weniger Menschen Ski fahren?
Von Dominik Prantl
