Braun gebranntes Gesicht, Zipfelmütze, Spiegelbrille, Zigarette und immer einen Spruch auf den Lippen: So stellt man sich einen Tiroler Liftler vor. Das hemdsärmelige Skilift-Personal gehört traditionell zum Wintertourismus in den Alpen wie der Jagertee zum Après-Ski. Früher mussten Liftler noch Punktekarten mit einer Zange abknipsen und Kindern den Bügel unter den Hintern klemmen, heute schauen sie hauptsächlich auf Bildschirme und drücken auf den Not-Aus-Knopf, wenn jemand beim Ein- oder Aussteigen stürzt.