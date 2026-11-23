Es ist zwar erst Ende November, aber man kann sie ja verstehen, die Skifahrer, die es schon hinaufdrängt auf die Berge. Nach dem zurückliegenden Hitzesommer wollen sie halt mal schauen, was von den Gletschern übrig geblieben ist. Die besonders gut vermessenen Exemplare in der Schweiz sollen allein in diesem Jahr unglaubliche 5,5 Prozent ihrer Masse verloren haben. Da darf angenommen werden, dass es den Tiroler Gletschern auch nicht viel besser ergangen ist.

Im Pitztal haben die Gletscherbahnen diesbezüglich noch ein bisschen nachgeholfen. Vor einigen Wochen gab es keinen Schnee-, sondern einen regelrechten Shitstorm, als Videos in den sozialen Medien kursierten, die Folgendes zeigten: Große Bagger baggerten einen beträchtlichen Teil des Gletschertors des Mittelbergferners weg. Gefilmt hatte das die Webcam der gegenüberliegenden Braunschweiger Hütte.

Den Aufschrei konterten die Pitztaler Bergbahnen damit, dass sie einen Notweg zur Evakuierung des Skigebiets hätten bauen müssen, weil der alte wegen der Gletscherschmelze nicht mehr befahrbar gewesen sei. Tatsächlich ist so etwas erlaubt, es war aber natürlich Schmelzwasser auf die Mühlen der Skiindustrie-Gegner, so etwa des Alpenvereins. Sie nutzten die Aufnahmen, um darauf hinzuweisen, welch „großen Aufwand das Skifahren auf einem schmelzenden Gletscher“ bedeute.

Ein Tal weiter, in Sölden, kennt man diesen Aufwand gut. Dort war Ende Oktober bereits Auftakt des Ski-Weltcups. Auf Kanonen-Schnee vom vergangenen Jahr, der über den Sommer unter Folien eingelagert worden war und erstaunlicherweise nicht wegschmolz, fuhren die Athleten und Athletinnen am Rettenbachferner um Weltcup-Punkte. Daneben, unter dem Tiefenbachferner, haben die schlauen Söldner Bergbahnen den Sommer über eine Solaranlage bauen lassen, die aus 800 vertikal stehenden, sieben Meter hohen Paneelen besteht. Ein regelrechter „Solarwald“, der 7,5 Hektar Fläche bedeckt und ein Drittel des Stroms für das Skigebiet erzeugen kann.

Und je weniger es schneit, desto mehr Strom braucht man selbst in Gletscherskigebieten, um den Schnee mit Lanzen und Kanonen zu erzeugen. Falls es kalt genug ist. So gesehen ist die Wetterprognose dieser Tage für die Bergbahnen nicht schlecht: Wenig echter Schnee, aber immerhin Eiseskälte in der Höhe, sodass sie ordentlich beschneien können, um die Grundlage für den Skiwinter zu legen. Nur blöd, dass wegen der niedrigeren Temperaturen meist nachts beschneit wird, und da schläft leider auch die neue Solaranlage.

Egal, die Tagespasspreise liegen durchgängig über 80 Euro, müssen sie auch. Das hält jedoch die Ski-Enthusiasten nicht ab. Im Gegenteil: An manchen der vergangenen Wochenenden bildeten sich derart lange Staus zwischen Innsbruck und dem Stubaital, dass viele Autofahrer statt 45 Minuten 2,5 Stunden für die Strecke benötigten. Um dann auf den sicherlich gut präparierten Pisten mit 17 000 anderen Aficionados erste Wintergefühle zu erleben. Aber nur bis zur Mittelstation auf 2300 Metern, darunter war Schluss.

Wie sang und singt Wolfgang Ambros doch so schön übers Stubaital: „weil durt hams allweil an leiwandn Schnee-e-e“. Gegen echte Emotionen kommt nicht mal der Klimawandel an.