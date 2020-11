Hilft gegen Wind und gegen Viren: Mundschutz im Lift. In einigen Skigebieten hatte die Saison bereits begonnen, wie hier im Oktober in Les Deux Alpes. Nun stehen außer in der Schweiz überall die Bahnen still.

Von Dominik Prantl

Eigentlich war alles gerichtet für den Winterstart auf der Zugspitze am Freitag, den 13. November. Der obligatorische Sicherheitscheck der Bergbahnen war abgeschlossen, die Pisten hatten dank der frühen Schneefälle eine schön präparierte Schneeauflage, "sogar das Wetter hätte gepasst", sagt Verena Altenhofen, Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn. Allein die Infektionszahlen wollen sich seit Wochen nicht so entwickeln, wie es für einen sicheren Wintersportbetrieb nötig wäre. Und so befindet sich das am höchsten gelegene Skigebiet Deutschlands in Wartestellung. "Sobald wir behördlich dürfen, werden wir den Skibetrieb starten."