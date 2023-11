Im Lift verbringt man viel Zeit während eines Skitages. Deshalb wird in Sitzheizungen und immer leistungsfähigere Bahnen investiert. Das treibt die Skipasspreise in die Höhe.

Von Eva Dignös und Hans Gasser

Endlich wieder seine Schwünge in die glitzernde und perfekt präparierte Piste setzen! Zumindest, was den ersten Wintereinbruch in höheren Lagen der Alpen betrifft, dürfte dem nichts entgegenstehen. Viele Skigebiete öffnen Anfang bis Mitte Dezember und falls sie höher als 2000 Meter reichen, wird man in diesem Spätherbst nicht auf Kunstschneebändern zwischen braunen Wiesen abfahren müssen. Soweit alles gut.