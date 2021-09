Von David Pfeifer, Singapur

Woran man merkt, dass sie hier auch keine einfache Zeit hatten? An der Freude, die einem in Singapur überall entgegenschlägt. "Wir sind so froh, dass Sie hier sind. Wirklich!", sagt Paul Town, Geschäftsführer des Hotels Marina Bay Sands zur Begrüßung. "Es tut gut, endlich wieder Fremde zu sehen", sagt der Chef des Restaurants Labyrinth vor dem Dinner. "Erzählen Sie bitte allen, wie schön es hier ist", sagt Alvin Yapp, Betreiber eines privaten Völkerkunde-Museums.