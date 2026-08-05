Na ja, einladend sieht der Inn im Moment nicht gerade aus. Milchig-trüb bis türkisgrün soll der Hauptfluss Tirols häufig sein, aber gerade wirkt er eher bräunlich-dreckig – und ziemlich gewaltig. Denn zwischen Juni und August führt der Fluss locker fünfmal so viel Wasser wie im Frühjahr oder Herbst, auch dank der mehr als 800 gerade dahinschmelzenden Gletscher, die den Inn zum Teil speisen. Da soll es jetzt hineingehen, zum Glück mit einem großen raft (das ist Englisch für Floß), welches natürlich wie ein Riesenschlauchboot aussieht. Wassertemperatur: circa zwölf Grad Celsius. Die Kinder freuen sich trotzdem schon aufs Kentern. Na bravo.