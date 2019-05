22. Mai 2019, 18:49 Uhr Sicherheitskontrollen Durchleuchtet

Mehr Bänder, bessere Technik: Die nervigen Kontrollen an Flughäfen sollen schneller werden. Derzeit wird mit neuen Systemen experimentiert.

Von Eva Dignös

Gürtel aus den Schlaufen nesteln, Schlüssel und Kleingeld aus den Hosentaschen fingern, der Laptop im Handgepäck stellt sich quer beim Versuch, ihn für die Kontrolle herauszuziehen, und im Nacken ist schon der Atem des Hintermanns zu spüren.

Das Gefühl bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen wechselt zwischen "Mache ich alles richtig?", "Muss ja sein" und "Wie entblößend!". Die wenigsten Reisenden werden den generellen Nutzen der Durchleuchtung von Mensch und Handgepäck infrage stellen. Doch die Zeit, die für das Warten auf die Prozedur eingeplant werden muss, verärgert viele Fluggäste. Mit den Pfingstferien beginnt der Hochbetrieb an den Flughäfen, es werden lange Schlangen vor den Kontrollstellen prognostiziert. Die großen Flughäfen raten, noch früher als sonst dort zu sein: "Legen Sie auf die Zeit, die Ihre Fluggesellschaft empfiehlt, noch einmal die Hälfte drauf", heißt es am Münchner Flughafen, in Frankfurt rät man, an verkehrsreichen Tagen zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Die Bundespolizei bräuchte größere Kontrollflächen, die Flughäfen wollen lieber Boutiquen

Ein Nadelöhr an den deutschen Airports sind die Sicherheitskontrollen. Abhilfe schaffen könnten Kontrollspuren, bei denen sich nicht wie bislang nur ein Passagier, sondern mehrere Reisende gleichzeitig auf die Kontrollen vorbereiten. An vielen Flughäfen außerhalb Deutschlands sind solche erweiterten Spuren bereits üblich. Die Verantwortung für die Kontrollen und die Entscheidung über die eingesetzte Technik liegt in Deutschland allerdings nicht bei den Airport-Betreibern, sondern bei der Bundespolizei. Sie schreibt die Rahmenbedingungen vor und beauftragt private Sicherheitsdienstleister.

Mancher Flughafenbetreiber würde die Kontrollen lieber selbst organisieren. Und ein Lufthansa-Sprecher bezeichnete kürzlich die deutschen Sicherheitskontrollen im internationalen Vergleich als zu langsam. Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, entgegnete, seine Behörde sei bereit, modernere Technik einzusetzen. Dafür brauche man jedoch mehr Fläche - was mit dem Interesse der Flughäfen kollidiere, auf ihren Quadratmetern Geld mit Shops zu verdienen. Ohnehin seien es nicht die Sicherheitskontrollen allein, die Wartezeiten nach sich zögen, antwortete die Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP: "Vermeidbare Verzögerungen entstehen zum Beispiel auch durch eine hohe Zahl mitgeführter und sehr eng gepackter Handgepäckstücke einschließlich elektronischer Geräte." Die Auswertung der Röntgenbilder dauert umso länger, je voller die Bordtrolleys sind. Und die Fluggäste stopfen immer mehr hinein, seit die Airlines ihre Kunden für Koffer, die am Check-in aufgegeben werden, extra bezahlen lassen.

Zu Pfingsten wird es wieder übervoll an deutschen Flughäfen. Diese empfehlen jetzt schon, ziemlich lange vorher dort zu sein, weil die Kontrollen lange dauern werden. (Foto: AP)

Pilotversuche für effizientere Kontrollen gibt es indes - und die Ergebnisse machen durchaus Hoffnung: Am Münchner Flughafen können seit März im Terminal 2 auf zwei von 30 Kontrollspuren bis zu vier Passagiere gleichzeitig ihr Handgepäck aufs Förderband legen. Es gibt mehr Ablageflächen, die Plastikwannen sind größer und müssen nicht mehr von Hand eingesammelt werden. Laptops, Smartphones und Flüssigkeiten dürfen in der Tasche bleiben. Sie werden mit Hilfe von Computertomografen durchleuchtet. Auch die Sicherheits-Scanner für die Passagiere erkennen gefährliche Güter schneller, als es die herkömmliche Technik kann.

Der Test läuft bis Ende des Jahres, erste Zahlen zeigen schon, dass es tatsächlich schneller geht: Normalerweise durchlaufen pro Stunde im Schnitt 100 Passagiere die Kontrollen. In der Pilotanlage seien es 250, sagt eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern. Der Test läuft unter Alltagsbedingungen: Die Kontrollbänder sind von morgens bis abends in Betrieb. Das Feedback der Passagiere auf die neue Technik sei sehr positiv.

Auch in anderen Flughäfen wird umgebaut: In Frankfurt entsteht ein Anbau für das Hauptterminal, in dem neue Kontrollspuren Platz finden sollen. In Hamburg werden sämtliche Stationen so umgestaltet, dass sie von mehreren Passagieren gleichzeitig genutzt werden können.

Was darf ins Handgepäck? Erlaubt sind Flüssigkeiten (dazu gehören auch Zahnpasta, Haargel oder Rasierschaum) nur in einem durchsichtigen Beutel von maximal einem Liter Fassungsvermögen und jeweils verpackt in Behälter, die maximal 100 Milliliter fassen. Medikamente und Spezial- oder Babynahrung, die auf dem Flug gebraucht werden, dürfen auch in größeren Behältern und ohne Plastikbeutel an Bord, ebenso Duty-Free-Artikel in versiegelter Tasche mit Kaufbeleg sowie ein Feuerzeug pro Person. Verboten sind Messer und Scheren mit einer Klingenlänge von mehr als sechs Zentimetern. Auch kleinere Nagelscheren werden manchmal zurückgewiesen. Rasierklingen, Sportgeräte wie Golfschläger oder Skistöcke sowie Waffen (auch Spielzeugwaffen) sind ebenso untersagt wie Akkuschrauber oder Bohrmaschine. edi

In Zukunft aber könnten Sicherheitskontrollen auch ganz anders ablaufen. Am Flughafen in Luxemburg erprobten Wissenschaftler unlängst ein System, das mit den gängigen Kontrollen gar nichts mehr zu tun hat. Sensoren im Flughafen erfassen und analysieren das Verhalten der Reisenden und gleichen es mit ihrem Buchungsprofil ab. Der so durchleuchtete Passagier wird einer Risikogruppe zugeordnet - von der Einschätzung hängt ab, wie die weitere Kontrolle verläuft. Es gehe, versprechen die Entwickler, nicht nur darum, Daten zu sammeln. Die Kontrollen sollen generell schneller und komfortabler werden. Woran sich der von ihnen definierte "Risikostatus" eines Passagiers bemisst, dazu äußern sich die Forscher nur vage. Sie versichern aber, dass "Aspekte wie Hautfarbe oder religiöse Symbole außer Acht" gelassen würden. Der Preis für die Sicherheit aber wäre womöglich: der transparente Passagier.

Noch aber ist es nicht so weit. Momentan helfen nur Geduld und das Beherzigen von Vielfliegertipps: Jacke, Uhr und Gürtel vor der Kontrolle ablegen, Hosentaschen leeren, Laptop und den Beutel mit Flüssigkeiten aufs Band legen, die Warteschlange wählen, in der viele Geschäftsreisende stehen - sie sind routiniert. Und, ganz wichtig: nicht mit dem Sicherheitspersonal darüber diskutieren, ob die Wasserflasche wirklich weggeworfen werden muss. Und: keine dummen Witze über eine Bombe im Koffer!