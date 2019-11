In Italien ist ein Gesetz in Kraft getreten, das Eltern davor bewahren soll, ihre Kinder im Auto zu vergessen. Von sofort an müssen Kindersitze für die Altersklasse bis vier Jahre mit einer entsprechenden Warnfunktion versehen sein: Wird das Kind versehentlich im Auto zurückgelassen, erhalten die Eltern eine Benachrichtigung via Smartphone. Mit der Neuregelung soll verhindert werden, dass im Auto vergessene Kinder an heißen Tagen an einem Hitzschlag sterben. Touristen sind von der Pflicht ausgenommen.