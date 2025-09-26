Zum Hauptinhalt springen

LuftfahrtWelche Airline fliegt am längsten?

Lesezeit: 2 Min.

19, 26, 30 Stunden unterwegs – Langstreckenflüge sind nicht unbedingt ein Vergnügen.
19, 26, 30 Stunden unterwegs – Langstreckenflüge sind nicht unbedingt ein Vergnügen. (Foto: Boris Roessler/Boris Roessler/dpa)

Eine chinesische Airline hat die längste Flugstrecke der Welt für ihre Passagierjets angekündigt. Aber andere fliegen bereits viel weiter. Und vor allem: Will man überhaupt so lange sitzen?

Von Jens Flottau

China Eastern Airlines hat in diesen Tagen angekündigt, die längste Flugstrecke der Welt von Shanghai nach Buenos Aires aufzunehmen. Die beiden Städte sind so weit voneinander entfernt, dass man erst einmal überlegen muss, wie herum es für die Maschinen der chinesischen Airline kürzer wäre – nach Westen oder nach Osten zu fliegen?

Zur SZ-Startseite

E-Mobilität
:1200 Kilometer mit einer Akkuladung

Mit dem Batterieantrieb in den Urlaub? Viele Autofahrer zögern noch. Da kommt ein neuer Reichweitenrekord gerade recht.

SZ PlusVon Joachim Becker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite