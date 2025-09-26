Luftfahrt Welche Airline fliegt am längsten? 26. September 2025, 16:37 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

19, 26, 30 Stunden unterwegs – Langstreckenflüge sind nicht unbedingt ein Vergnügen. (Foto: Boris Roessler/Boris Roessler/dpa)

Eine chinesische Airline hat die längste Flugstrecke der Welt für ihre Passagierjets angekündigt. Aber andere fliegen bereits viel weiter. Und vor allem: Will man überhaupt so lange sitzen?

Von Jens Flottau

