China Eastern Airlines hat in diesen Tagen angekündigt, die längste Flugstrecke der Welt von Shanghai nach Buenos Aires aufzunehmen. Die beiden Städte sind so weit voneinander entfernt, dass man erst einmal überlegen muss, wie herum es für die Maschinen der chinesischen Airline kürzer wäre – nach Westen oder nach Osten zu fliegen?
LuftfahrtWelche Airline fliegt am längsten?
Eine chinesische Airline hat die längste Flugstrecke der Welt für ihre Passagierjets angekündigt. Aber andere fliegen bereits viel weiter. Und vor allem: Will man überhaupt so lange sitzen?
