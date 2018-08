1. August 2018, 19:08 Uhr Schweiz Der rote Wahnsinn von Graubünden

Auf dem Julierpass bei St. Moritz steht ein Turm im Nichts. Es ist ein vertikales Theater, die Bühne hängt an Seilen, die Ränge ziehen sich an der Wand nach oben. Und die Besucher? Kommen in Scharen.

Von Charlotte Theile

Und dann sieht es auf einmal aus, als sei man in einer anderen Welt gelandet. Im 19. Jahrhundert vielleicht oder in den Bergen des Kaukasus. Keine Gondelbahn, kein Designhotel, nicht einmal ein Bergrestaurant. Giovanni Netzer drückt aufs Gaspedal. Am Horizont zeigt sich die nächste Kurve, doch bis dahin sind es noch ein paar Hundert Meter. Beschleunigen, abbremsen. Draußen ziehen grüne Wiesen und graue Felsbrocken vorbei. Bäume gibt es nicht mehr. Eine weitere scharfe Kurve. Dort oben, zwischen den Berggipfeln, leuchtet ...