A 13 gesperrt: Wie kommt man jetzt am schnellsten in den Urlaub?

Brenner, Gotthard, Inntal: Jeder, der nach Süden will, muss sich auf heftige Staus einrichten. Nach den Unwettern in der Schweiz ist die San-Bernadino-Route gesperrt – eine der wichtigsten Wege durch die Schweiz. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Von Joachim Becker, Stefan Fischer

Wasser- und Geröllmassen haben ein Stück der Autobahn A 13 südlich des San-Bernardino-Tunnels zerstört. Durch Staus und Umgehungsverkehr wird die Alpenquerung in Nord-Süd-Richtung deutlich schwieriger. Damit steigt der Druck in der Urlaubszeit auf die ohnehin stark belastete Gotthard-Route und den Brenner-Pass in Österreich. Was Urlauber jetzt wissen müssen – die wichtigsten Fragen und Antworten.