Von Steve Przybilla

Schon ein komisches Gefühl, einfach so um ein fremdes Haus zu schleichen. Was, wenn die Nachbarn die Polizei rufen? Oder aus der Garage gleich ein Pitbull hervorgeschossen kommt? Nein, das wird nicht passieren, rufe ich mir in Erinnerung. Denn obwohl ich die Leute nicht kenne, die hier wohnen, weiß ich, dass sie Reisenden gegenüber aufgeschlossen sind. Nicht nur, weil sie ihr Kaminholz in Herzform gestapelt haben. Sondern auch, weil ein großes graues Schild neben der Einfahrt thront. „Schellsch halt mol“, ist darauf zu lesen. Oder wie man auf Hochdeutsch sagen würde: Einfach mal klingeln!