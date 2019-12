Schnell die Koffer aufs Zimmer, der Wanderguide wartet bereits in der Lobby. "Ich bin der Basti", sagt Bastian Remmler zur Begrüßung - und los geht es, hinauf auf die zum Hotel gehörende Rohrkopfhütte. 500 Höhenmeter in gemütlichen eineinhalb Stunden. Der Basti sorgt als ausgebildeter Bergführer für das richtige Tempo bei den sportlichen Aktivitäten im Freien: Im Sommer geht er mit den Gästen wandern und Rad fahren - auch mit E-Bikes. Im Winter erkundet er auf Schneeschuhen ebenfalls die Allgäuer Bergwelt in der Umgebung des Hotels. Denn das Hotel Rübezahl liegt nicht etwa, wie der Name nahelegt, im Riesengebirge, sondern in Schwangau.

Welch ein Glück, es schneit - nun kann man beim Wandern zuschauen, wie die Bergwelt rund um Füssen nach und nach mit Schnee überzuckert wird. Das Schloss Neuschwanstein nimmt sich ganz in Weiß noch romantischer aus, als es auf viele Touristen ohnehin schon wirkt. Das Paar aus South Carolina etwa, das mit auf die Hütte wandert, ist begeistert. "Es sieht aus wie bei Walt Disney", sagen sie. Aber doch, ja, das Original steht hier, nach diesem Vorbild schuf Disney die Kitschversionen in den Filmen "Cinderella" und "Dornröschen".

Detailansicht öffnen Romantisch für Paare: die Turmsuite im Hotel Rübezahl. (Foto: Hotel Rübezahl/Pfisterer)

Romantische Gefühle löst auch die hübsch ausdekorierte und behagliche Hütte auf 1320 Metern aus - nicht nur wegen des guten Kaiserschmarrns und der hausgemachten Käsespätzle. Romantik ist kein Zufall, sie gehört zum Konzept des Hotels, das hauptsächlich Paare beherbergt. Deshalb sollte man wissen: Wer hier als Single eincheckt, reist auch als Single ab.

"Bei uns werden sehr viele Heiratsanträge gemacht - auf der Alm ebenso wie im Hotel", erklärt die Hotelchefin Giselle Thurm. Für das passende Seifenoper-Ambiente sorgen zuverlässig die Gastgeber, ob nun auf der Alm unter einem Blumenbogen, beim Candlelight-Dinner oder auf der Suite mit Champagner und Rosenblüten auf dem Bett. Im Hotel sieht man viele Dekoherzen, sonst dominieren Holz, Filz, Leder und weiche Materialien. Abgetöntes Licht und gemütliche Ecken bringen vielleicht noch nicht ganz Heiratswillige in die richtige Stimmung. Auch die Geschichte der Hotelchefin passt ins romantische Bild. Giselle Thurm, brasilianische Eiskunstlaufmeisterin 1984 und 1985, kam mit 18 Jahren nach Füssen, um hier zu trainieren. So traf sie ihren späteren Mann - und blieb.

Im Wellnessbereich setzt Spa-Chefin Katarina Zausinova auf alpine Wellness. Auf dem Spa-Menü stehen unter anderem Ölmassagen mit Auszügen von Zirbe, Latsche, Lavendel oder Edelweiß, Behandlungen mit Honig vom hauseigenen Bienenvolk oder Kräuterstempelmassagen. Auf Bestellung stellt Katarina Zausinova die Stempel mit individueller Kräutermischung her. Es versteht sich, dass es auch Paarbehandlungen gibt - etwa das Rübezahlritual. Wer das alles nicht braucht, kann immer noch schwimmen und im Whirlpool liegen, mit Blick auf Neuschwanstein und Hohenschwangau.

Die Küche im Haus ist ausgezeichnet - sowohl im Louis II. als auch im Gourmet-Restaurant Gams & Gloria, das seit Februar dieses Jahres einen Michelin-Stern hat. Und zum Abschluss gibt's dann an der Bar Alpenrausch noch ein Rübezahl-Elixier, eine Kreation des Barchefs Christian Wellisch: alter Rum, verfeinert mit Haselnuss.

Das Rübezahl bietet diverse Pakete an - vom Genießerpaket für kulinarisch Interessierte bis zu Romantik-Angeboten, etwa dem Paket "Say Yes in den Bergen", zwei Übernachtungen mit Frühstück (davon eines auf dem Zimmer), Blumenbogen, Picknick-Korb, 5-Gänge-Candlelight-Dinner ab 443 Euro, hotelruebezahl.de